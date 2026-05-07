Cestino distrutto e transenna lanciata in strada | ubriachi seminano il caos Minacce ai carabinieri

Una serata di confusione e disordine si è verificata in città, con persone ubriache che hanno causato danni e messo in difficoltà le forze dell'ordine. Dopo aver consumato grandi quantità di alcol, alcuni soggetti hanno rotto un cestino e lanciato una transenna in strada, creando pericolo per la circolazione. Durante gli interventi, sono state rivolte minacce ai carabinieri presenti sul posto.

Prima l’alcol che scorre a fiumi. Poi un cestino distrutto e una transenna lanciata in mezzo alla strada. Infine le minacce ai carabinieri, allertati dai residenti spaventati per quanto stava accadendo. Una serata di caos terminata con una denuncia.Sono da poco passate le 22 di mercoledì 6 maggio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Caos nel locale: minacce ai clienti, danneggiamenti e aggressione ai Carabinieri: arrestato un uomoI Carabinieri della compagnia di Novafeltria, durante la notte, hanno tratto in arresto un 56enne del posto, con precedenti di polizia, per... Caos in centro: minacce di morte ai carabinieri e arrestoTeramo - Tensione in piazza San Francesco: un 37enne tenta di sottrarre una motosega, aggredisce i militari e viene fermato dopo una colluttazione.