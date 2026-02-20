Caos in centro | minacce di morte ai carabinieri e arresto

Un uomo di 37 anni ha provocato scompiglio in centro città, spingendo i carabinieri a intervenire. La sua azione violenta ha incluso un tentativo di rubare una motosega e un'aggressione ai militari durante l’arresto. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, che hanno assistito alla colluttazione. La-polizia ha fermato l’uomo, che aveva anche rivolto minacce di morte ai carabinieri, creando sconcerto tra i presenti.

Teramo - Tensione in piazza San Francesco: un 37enne tenta di sottrarre una motosega, aggredisce i militari e viene fermato dopo una colluttazione. Momenti di forte tensione a Teramo, in piazza San Francesco, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 37enne di nazionalità straniera, residente a Roma, con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato un uomo intento a tentare di sottrarre una motosega agli operai comunali impegnati nella manutenzione del verde pubblico.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

