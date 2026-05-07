Cesena Padova ostacolo del destino Nel 1994 impedì la promozione in A

Il Padova si trova ancora di fronte al Cesena come ostacolo nella corsa ai playoff. La squadra veneta, attualmente con 46 punti, cerca di superare la posizione del Cesena, che si trova in una zona complicata della classifica. La posizione nella classifica avulsa, infatti, penalizza i romagnoli, rendendo più difficile il raggiungimento dell’ottavo posto. La situazione resta incerta, con le squadre che si sfidano per migliorare la propria posizione.

Ancora il Padova sulla strada del Cesena come ostacolo per un obiettivo importante, l’accesso all’ottavo posto dei playoff, al momento impedito per la classifica avulsa, infatti a quota 46 agli spareggi andrebbe per la classifica avulsa l’Avellino a discapito dei romagnoli e del Mantova. Si deciderà tutto all’ultima giornata, domani sera. Il vero nemico del Cesena, ora, è soprattutto il Cesena: 15 punti nel girone di ritorno dopo i 31 dell’andata, una sola vittoria nella gestione Cole, eppure battendo al Manuzzi un Padova già salvo (è una delle cinque squadre che nulla ha da chiedere all’ultimo turno del torneo) avrebbe notevoli possibilità...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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