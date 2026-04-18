Palermo-Cesena | sfida infuocata al Barbera per la promozione

Al stadio Barbera di Palermo si è disputata una partita decisiva tra il club locale e il Cesena, con oltre 30.000 spettatori presenti. Circa 500 tifosi provenienti dalla squadra ospite erano tra il pubblico, che ha assistito a un incontro molto importante per la promozione. La gara ha visto le due squadre affrontarsi con determinazione, rendendo la serata una delle più attese della stagione.

Al Barbera di Palermo, davanti a un pubblico numeroso composto da oltre 30mila spettatori, tra cui circa 500 sostenitori romagnoli, si è accesa la sfida decisiva tra il Palermo di Filippo Inzaghi e il Cesena di Ashley Cole. La partita, che vede in campo anche l’ex portiere bianconero Gomis tra i pali dei rosanero, è iniziata con una pressione immediata della squadra di casa: già al primo minuto, un tentativo di Ranocchia dalla distanza ha deviato sui tabelloni pubblicitari, segnale dell’intensità che i palermitani vogliono imporre per accorciare le distanze nella corsa alla promozione diretta. Scelte tattiche e gestione delle forze in campo. L’allenatore inglese del Cesena ha deciso di intervenire subito sulla formazione iniziale per cercare maggiore dinamismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo-Cesena: sfida infuocata al Barbera per la promozione Notizie correlate Leggi anche: DIRETTA Palermo-Cesena 1-0, Pohjanpalo stappa subito la partita al Barbera. Cavalluccio in salita Tre squadre a un punto: Serie D infuocata verso la promozioneUn campionato di Serie D appassionante e incandescente Il campionato di Serie D sta vivendo un momento di grande tensione, con tre squadre – Teramo,... Una raccolta di contenuti DIRETTA | Palermo Cesena (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie B, oggi 18 aprile 2026)Diretta Palermo Cesena streaming video tv: i rosanero hanno ancora chance di promozione immediata, i romagnoli devono blindare i playoff. ilsussidiario.net Palermo-Cesena: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Palermo-Cesena di Sabato 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net