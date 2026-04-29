Jovanotti ritrova una lettera del 1994 della sua prof di italiano | Quando un docente crede in te puoi fare del tuo carattere un destino

Jovanotti ha condiviso su Facebook una lettera scritta nel 1994 dalla sua insegnante di italiano, che recita: “Quando un docente crede in te, puoi fare del tuo carattere un destino”. Nel post, ha raccontato un ricordo legato ai tempi del liceo, evidenziando come le parole di un insegnante possano aver avuto un ruolo importante nel suo percorso. La pubblicazione ha suscitato commenti di affetto tra i follower.

Un tuffo nel passato capace di scaldare il cuore. Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha condiviso un ricordo intimo legato ai tempi in cui frequentava il Liceo Malpighi di Roma. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Jovanotti e l'emozione di ritrovare una lettera del 1994: «Me la scrisse la mia prof di italiano del liceo»«Mi è successa una cosa bella e ve la voglio raccontare», scrive Jovanotti sulla sua pagina social. Prof accoltellata, la docente scrive un’altra lettera: “Salvata da un altro alunno e da donatori del sangue”Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata da un suo alunno nella Scuola Secondaria di Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, nella... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Jovanotti trova lettera dell'ex prof: Se da ragazzi troviamo chi crede in noi, oltre al lavoro e al programma, può succedere di tutto; Jovanotti trova una lettera dell’ex prof: cosa c'è scritto. Incontrare un’insegnante come lei è una botta di fortuna che ti può svoltare la vita in quell’età in cui la vita è tutta davanti a sé: il ricordo di JovanottiL'artista ha condiviso i suoi ricordi sulla professoressa di italiano del Liceo, parlando della lettera che la docente ha pubblicato su una rivista nel 1994 ... ilfattoquotidiano.it Jovanotti e l'emozione di ritrovare una lettera del 1994: «Me la scrisse la mia prof di italiano del liceo»Il cantautore toscano condivide su Instagram una dedica scritta dalla sua professoressa preferita al liceo. «Incontrare un’insegnante come lei è una botta di fortuna che ti può svoltare la vita in que ... vanityfair.it Jovanotti emozionato dal ritrovamento di una lettera del 1994 scritta dalla sua prof di italiano Un viaggio nel tempo per Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, che ha condiviso sui social un ricordo prezioso degli anni del liceo. Sul suo pr - facebook.com facebook