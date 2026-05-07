Cerchio di donne e bagno sonoro

Il 17 maggio si terrà presso la Fondazione per la Salutogenesi di Bologna un evento gratuito che combina un Cerchio di Donne con un Bagno Sonoro. L'incontro si svolgerà in uno spazio semplice e accessibile, con l'obiettivo di offrire un momento di condivisione e ascolto. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un’esperienza di ascolto e di dialogo in un ambiente accogliente.

Il 17 maggio apriamo uno spazio semplice e gratuito, alla Fondazione per la Salutogenesi di Bologna: un Cerchio di Donne accompagnato da un Bagno Sonoro.Un luogo dove non serve essere a posto. Dove si può portare quello che si porta — le pressioni del momento, le domande senza risposta, la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Sound Journey for the Year of the Fire Horse Notizie correlate "Il bagno delle donne": lo spettacolo che racconta l'amore di una mamma per la figlia al Teatro Al ConventoLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Una... Leggi anche: mokroïé inaugura “Unanswered” con “Eternity”: inizio di un doppio percorso sonoro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cerchio di donne e bagno sonoro; 'Abitare il mondo con lo sguardo': alla Bassani si parla di viaggi al femminile; ULISSEA SICILIANA DI AGATA POLITI AL CERCHIO DI SIRACUSA; Pamela Genini, la madre sulla notizia di Dolci indagato: Il cerchio si stringe. Sofia Raffaeli è oro nel cerchio: l’esercizio perfetto ai Mondiali di ginnastica ritmica di RioSulle note immortali di Tu si ‘na cosa grande di Domenico Modugno, Sofia Raffaeli ha trasformato la pedana brasiliana nel suo palcoscenico personale. Un esercizio al cerchio che è pura poesia in ... iodonna.it Cerchio, Antonio d’Amore Fracassi: fotografo e tra i grandi studiosi dell’entomologia italiana del primo NovecentoNegli anni ‘70 del passato secolo ebbi modo, grazie alla squisita cortesia della Nobildonna cerchiese Donna Concetta Sabatini (1894-1987) di vedere gli eccezionali vetrini ... terremarsicane.it Non è il Chianti che immagini. È quello che scopri per caso… e non dimentichi più. Montefioralle è un piccolo cerchio di pietra sospeso tra vigne e ulivi, dove ogni passo sembra aprire una finestra sul tempo. Appena attraversi le mura, succede qualcosa: l - facebook.com facebook