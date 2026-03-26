mokroïé inaugura Unanswered con Eternity | inizio di un doppio percorso sonoro
Il musicista mokroïé ha pubblicato il primo brano di un doppio progetto intitolato “Unanswered”, intitolato “Eternity”. La traccia si presenta come un’esperienza sonora priva di parole, caratterizzata da un’atmosfera notturna e minimalista. La musica si apre con un’atmosfera calma e avvolgente, creando un senso di vastità e introspezione.
Immagina una scena: cielo nero, stelle lontane, nessuna parola. Solo suono. “Eternity” di mokroïé sembra partire esattamente da qui, come se fosse già la colonna sonora di qualcosa che sta per accadere: spazio infinito, silenzio, e quella sensazione sospesa che arriva quando ci si ferma davvero a pensare. Il brano è completamente strumentale, ma tutt’altro che vuoto. I suoni elettronici si muovono lentamente, si accendono e si dissolvono, mentre sotto si percepisce una componente più calda e umana. È come se tecnologia ed emozioni trovassero un punto d’incontro, senza mai risultare fredde o distanti. L’idea alla base del brano è profonda ma immediata: a tutti noi capita, prima o poi, di fermarci e renderci conto che il tempo passa e che le cose, inevitabilmente, finiscono. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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