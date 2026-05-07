Dopo due mandati, il presidente francese non può più candidarsi e il suo staff sta cercando un nuovo volto per l’Eliseo. La ricerca di candidati che non appartengano all’area di destra si fa sempre più concreta, mentre si avvicinano le prossime elezioni presidenziali. La fase di preparazione per un possibile ricambio si sta intensificando, con attenzione particolare a figure che possano rappresentare un’alternativa politica.

C’è aria di cambiamento all’Eliseo. Dopo due mandati, il presidente Emmanuel Macron non potrà candidarsi e i suoi collaboratori cercano un’alternativa per il futuro. Il giovane politico ha solo 48 anni ma è costretto ad andare a casa, come impone la riforma costituzionale del 2008. Le elezioni presidenziali francesi di aprile (o maggio) del 2027 sono uno degli appuntamenti più importanti per l’Europa, e non solo. Sebbene la strada sia ancora lunga, ancora non c’è ancora un candidato per il blocco dei moderati che sia capace, se non di vincere in un primo turno, di battersi con il candidato dell’estrema destra nel secondo appuntamento alle urne.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cercasi candidati (non di destra) per l’Eliseo

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