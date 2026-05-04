Perché l’Armenia è così importante per la Francia e per i candidati all’Eliseo

Oggi a Erevan si svolge l’ottavo vertice della Comunità politica europea, a cui partecipano più di 45 leader provenienti da vari Paesi europei e alleati, tra cui Canada e Turchia. La riunione riunisce rappresentanti di diversi stati per discutere questioni politiche e di sicurezza nella regione. L’evento rappresenta un momento di confronto importante per le relazioni tra i Paesi coinvolti e si svolge nella capitale armena.

Roma, 4 maggio 2026 – Da stamattina, oltre 45 leader europei e di Paesi alleati, tra cui Canada e Turchia, si ritrovano nella capitale armena, Erevan, per l’ottavo vertice della Comunità politica europea (CPE). Questa comunità è un formato recente, nato nel 2022 dopo l’invasione russa in Ucraina e su iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron, per riunire tutti gli Stati europei – ad eccezione di Russia e Bielorussia – e discutere in maniera informale di sicurezza, energia e prosperità del Vecchio continente. Una comunità complementare rispetto all’Unione europea, una “Europa allargata” come la definisce Macron e a cui partecipano anche i Paesi balcanici, la Svizzera, il Regno Unito e l’Ucraina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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