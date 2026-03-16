Francia balzo della destra nelle città | test politico verso la corsa all’Eliseo del 2027

In Francia, le elezioni municipali hanno mostrato un incremento del supporto alla destra nelle principali città del Paese. Il primo turno ha evidenziato un aumento dei consensi per i candidati di questa parte politica, portando a nuovi scenari per la corsa alla presidenza del 2027. La competizione politica si intensifica mentre si delineano i possibili esiti delle prossime elezioni nazionali.

Il primo turno delle elezioni municipali francesi segnala un avanzamento significativo della destra in diverse grandi città del Paese e apre nuovi interrogativi sugli equilibri politici in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Il dato più evidente riguarda il risultato del Rassemblement National, che riesce a qualificarsi al secondo turno in diversi centri urbani e a consolidare la propria presenza territoriale. L’esito delle urne, oltre alla dimensione locale, viene letto anche come un banco di prova per i futuri assetti nazionali e per la possibile convergenza tra le varie componenti della destra francese. Tra i risultati più osservati c’è quello di Marsiglia, dove il sindaco socialista uscente Benoît Payan si trova in un confronto molto serrato con il candidato del Rassemblement National Franck Allisio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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