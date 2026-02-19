Il Comune ha chiuso il centro sportivo Biavati

Il Comune di Bologna ha deciso di chiudere il centro sportivo Biavati, situato in via William Shakespeare a Corticella, a causa di problemi strutturali non risolti. La decisione è stata presa dopo una serie di controlli che hanno evidenziato rischi per gli utenti. La struttura, frequentata da molte persone del quartiere, resterà chiusa fino a nuovi interventi di messa in sicurezza. La gestione della società sportiva U. si trova ora a dover trovare una soluzione per riaprire il centro il prima possibile.

Il Comune di Bologna ha disposto la chiusura del centro sportivo Biavati, che si trova in via William Shakespeare, in zona Corticella, ed è gestito dalla società sportiva U.S. Corticella Ssd. La decisione è arrivata in seguito ad alcuni sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune, i quali hanno riscontrato frequenti interruzioni di corrente che hanno comportato alcuni rischi per la salute di utenti e personale. Tra questi, si segnalano il mancato funzionamento delle luci di emergenza, la diffusione di fumi all’interno dei palloni pressostatici che coprono i campi sportivi in inverno, lo spegnimento delle caldaie e il cedimento dei palloni stessi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

