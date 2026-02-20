Chiuso il centro sportivo Biavati | Troppi blackout non è sicuro

Il centro sportivo Biavati di Corticella è stato chiuso ieri mattina a causa di frequenti blackout e cali di tensione elettrica, che hanno causato il cedimento dei palloni pressostatici. Questa decisione arriva dopo numerose segnalazioni di problemi elettrici da parte degli utenti, che hanno messo in allarme gli amministratori. Gli impianti sono risultate insicure e non più affidabili per le attività sportive. La chiusura mira a garantire la sicurezza di tutti gli utenti e degli operatori che frequentano l’impianto. La riapertura dipenderà dagli interventi di manutenzione.

Il centro sportivo Biavati, in zona Corticella, è chiuso da ieri mattina. La decisione, assunta dal Comune, arriva dopo "numerose segnalazioni di blackout e cali di tensione elettrica all’interno dell’impianto e al cedimento dei palloni pressostatici", chiariscono da Palazzo d’Accursio. I sopralluoghi dei tecnici comunali hanno accertato che la mancanza di energia elettrica è conseguenza del "distacco dalla rete di distribuzione locale, a causa del mancato pagamento delle utenze da parte della concessionaria". Inoltre, è stata verificata la presenza di un "gruppo elettrogeno non autorizzato dal Comune, installato per alimentare l’intero centro sportivo in sostituzione della rete cittadina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiuso il centro sportivo Biavati: "Troppi blackout, non è sicuro" Chiuso il centro sportivo Biavati di Bologna: “Niente luce, cadono i palloni sugli atleti”Il centro sportivo Biavati di Bologna è stato chiuso dopo che si sono verificati problemi di illuminazione. Il Comune ha chiuso il centro sportivo BiavatiIl Comune di Bologna ha deciso di chiudere il centro sportivo Biavati, situato in via William Shakespeare a Corticella, a causa di problemi strutturali non risolti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Comune ha chiuso il centro sportivo Biavati; Chiuso il centro sportivo Biavati di Bologna: Niente luce, cadono i palloni sugli atleti; Docce sporche e senza acqua calda: chiuso un centro sportivo a Pianura; Il Comune chiude il centro sportivo Biavati di Bologna: Frequenti blackout per bollette della luce non pagate, i palloni pressostatici cadono sugli atleti. Chiuso il centro sportivo Biavati di Bologna: Niente luce, cadono i palloni sugli atletiIl Comune ha disposto l’immediato stop alle attività nella struttura alla Corticella. Bollette non pagate e distacco dalla rete elettrica, è stato attivato un gruppo elettrogeno senza autorizzazioni ... msn.com Il Comune chiude il centro sportivo Biavati di Bologna: «Frequenti blackout per bollette della luce non pagate, i palloni pressostatici cadono sugli atleti»I sopralluoghi dei tecnici comunali hanno accertato che la mancanza di energia elettrica è conseguenza del «distacco dalla rete di distribuzione locale, a causa del mancato pagamento delle utenze» ... corrieredibologna.corriere.it Rossini TV. . PARTITO IL RESTYLING DEL PORFIDO IN CENTRO: PONTE VECCHIO CHIUSO PER 10 GIORNI - facebook.com facebook Il Comune ha chiuso il centro sportivo Biavati x.com