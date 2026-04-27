Simonetta Kalfus morta dopo una liposuzione pm chiede il rinvio a giudizio per il chirurgo Carlo Bravi

La Procura ha depositato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un chirurgo, indagato per la morte di una donna avvenuta a seguito di un intervento di liposuzione. La donna, di cui non sono stati resi noti i dettagli personali, è deceduta poco dopo l’operazione. La decisione segue le indagini condotte dagli inquirenti, che hanno contestato al medico l’omicidio colposo.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Carlo Bravi, indagato per la morte di Simonetta Kalfus con l'accusa di omicidio colposo. A marzo 2025 il medico l'ha sottoposta a liposuzione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Inchiesta su Amazon e 4 manager. Il pm chiede il rinvio a giudizio: "Oltre un miliardo di evasione"Per la mancata modifica dell’algoritmo ritenuto "indifferente" agli obblighi fiscali e doganali dell’Unione Europea che ha comportato in tre anni,... Morte Ramy, pm chiede rinvio a giudizio al carabiniere per omicidio stradaleLa Procura di Milano ha chiesto di processare il carabiniere che la notte del 24 novembre 2024 investì e uccise il 19enne Ramy Elgaml durante un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Simonetta Kalfus morta dopo la liposuzione: chiesto il processo per Carlo Bravi. Il pm: Fu operata in uno studio non a norma; Simonetta Kalfus morta dopo una liposuzione, il pm: Rinviate a giudizio il chirurgo Carlo Bravi; Belli da morire: quando per cercare la perfezione si va incontro al peggio. Simonetta Kalfus morta dopo una liposuzione, pm chiede il rinvio a giudizio per il chirurgo Carlo BraviLa Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Carlo Bravi, indagato per la morte di Simonetta Kalfus con l'accusa di omicidio colposo ... fanpage.it Simonetta Kalfus morta dopo la liposuzione: chiesto il processo per Carlo Bravi. Il pm: «Fu operata in uno studio non a norma»Era morta per una sepsi dopo un intervento di liposuzione e lipofilling. E, secondo la Procura, era stata operata in un ambiente non sterile, in condizioni non sicure. Quando era arrivata ... ilgazzettino.it