Panificio ruba l'energia elettrica con l'allaccio abusivo alla rete pubblica | denunciato il proprietario

A Mondragone, nel Casertano, un panificio ha collegato illegalmente la propria attività alla rete elettrica pubblica, rubando energia. I carabinieri hanno scoperto l’allaccio abusivo durante un controllo di routine, trovando fili non autorizzati e strumenti di bypass. Il proprietario di 26 anni è stato denunciato per furto di energia, mentre gli investigatori hanno sequestrato materiale usato per occultare il collegamento illecito. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti del quartiere.