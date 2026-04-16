Durante un controllo a Crotone, la Polizia di Stato ha scoperto un negozio con allaccio abusivo alla rete elettrica, evidenziando un mancato pagamento di energia. Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari per porto illegale di armi, mentre il titolare dell’attività è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica. I dettagli relativi alla quantità di energia non pagata non sono stati resi noti.

A Crotone un uomo è stato condannato per porto abusivo di armi e un titolare di laboratorio artigianale è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica. Le operazioni sono state disposte dal Questore della Provincia e hanno avuto luogo nella giornata odierna, nell’ambito di un piano di prevenzione e repressione dei reati sul territorio. Controlli straordinari e provvedimenti eseguiti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività di controllo sono state intensificate a seguito delle direttive del Questore Renato Panvino. In particolare, la Polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di conversione della pena pecuniaria in detenzione domiciliare nei confronti di un uomo che era stato condannato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Negozio con allaccio abusivo a Crotone, quanti euro di energia elettrica non sono stati pagati

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"Deputato mi è capitato di vedere questa storia di una pagina di un negozio sito a Succivo (Ce). Oltre al furto di cui ovviamente mi spiace perchè ci sono dei sacrifici dietro,ma perché lasciare un cane in un negozio!" - facebook.com facebook