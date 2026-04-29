Oggi alle 18 si inaugura alla Galleria Europa di Lido di Camaiore una nuova esposizione intitolata “Linee, colori, forme”. La mostra presenta le opere di Andrea Bemi, un artista e docente che mette in mostra una serie di lavori caratterizzati da linee e forme colorate. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico nei prossimi giorni.

S’intitola “Linee, colori, forme” la mostra che apre i battenti oggi pomeriggio alle 18 alla Galleria Europa, a Lido di Camaiore. Protagonista il docente Andrea Bemi (nella foto), esperto di movimento e preparatore atletico, che da qualche anno si è riscoperto artista. "Ho iniziato quasi per gioco, da autodidatta – racconta –, poi ho capito che tramite l’arte potevo mandare un messaggio. Ho raccolto l’insegnamento del professor Anichini, che mi suggerì di coniugare l’arte visiva a qualcosa che conoscessi bene, e così ho messo il movimento al centro del mio lavoro. Arrivato alla mia età, mi sembra un sogno". I quadri di Andrea Bemi, già...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Docente-artista. Apre la mostra di Andrea Bemi

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