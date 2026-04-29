Docente-artista Apre la mostra di Andrea Bemi
Oggi alle 18 si inaugura alla Galleria Europa di Lido di Camaiore una nuova esposizione intitolata “Linee, colori, forme”. La mostra presenta le opere di Andrea Bemi, un artista e docente che mette in mostra una serie di lavori caratterizzati da linee e forme colorate. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico nei prossimi giorni.
S’intitola “Linee, colori, forme” la mostra che apre i battenti oggi pomeriggio alle 18 alla Galleria Europa, a Lido di Camaiore. Protagonista il docente Andrea Bemi (nella foto), esperto di movimento e preparatore atletico, che da qualche anno si è riscoperto artista. "Ho iniziato quasi per gioco, da autodidatta – racconta –, poi ho capito che tramite l’arte potevo mandare un messaggio. Ho raccolto l’insegnamento del professor Anichini, che mi suggerì di coniugare l’arte visiva a qualcosa che conoscessi bene, e così ho messo il movimento al centro del mio lavoro. Arrivato alla mia età, mi sembra un sogno". I quadri di Andrea Bemi, già...🔗 Leggi su Lanazione.it
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