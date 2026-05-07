Censimento senza dimora | 10.000 persone e crisi dei posti letto

Un nuovo censimento ha rilevato circa 10.000 persone senza dimora nelle città italiane, evidenziando una carenza di posti letto disponibili. I dati mostrano come le strutture pubbliche e private non siano sufficienti a soddisfare la domanda, lasciando molte persone senza un riparo. Inoltre, si evidenzia un’assenza di interventi specifici rivolta ai giovani, che spesso non vengono intercettati dai servizi ufficiali.

? Cosa scoprirai Come fanno le città a gestire il vuoto di posti letto?. Perché i servizi ufficiali non riescono a intercettare i giovani?. Quali città rischiano il collasso per la mancanza di strutture?. Chi deve finanziare la gestione dei servizi oltre il terzo settore?.? In Breve I 6.678 posti letto disponibili coprono solo il 66,5% dei senza dimora censiti.. A Genova il 65,9% degli individui contati vive all'aperto fuori dalle strutture.. Uno su sei ospiti nei dormitori pubblici ha un'età inferiore ai 30 anni.. Il 16,2% dei soggetti rilevati in strada appartiene alla fascia under 30.. Diecimila persone senza dimora sono state censite nelle quattordici città metropolitane italiane durante la notte del 26 gennaio 2026, rivelando un vuoto strutturale nei servizi di accoglienza nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Censimento senza dimora: 10.000 persone e crisi dei posti letto Notizie correlate RSA: rette da 3.000 euro e crisi dei posti letto tra Nord e Sud? Cosa sapere RSA italiane gestiscono 385mila pazienti con rette mensili fino a 3. Istat: 10 mila persone invisibili. E’ il popolo dei senza dimora in ItaliaDiecimila persone invisibili, ecco il popolo dei senza dimora censito dall’Istat per la prima volta. Altri aggiornamenti Si parla di: 10.037 persone nelle 14 città metropolitane italiane sono senza fissa dimora: la mappa Istat da Roma a Milano. Anche a Torino il censimento delle persone senza dimoraTorino sarà tra le 14 città metropolitane italiane coinvolte nella Rilevazione sulle Persone Senza Dimora, iniziativa promossa dall'Istat nell'ambito del Censimento Permanente della Popolazione. ansa.it Scarp de’ tenis: censimento persone senza fissa dimora. Occorre un percorso di politiche sociali inclusiveTutti contano. Perché nessuno deve essere invisibile. Così la Federazione che riunisce le organizzazioni che in Italia si occupano di persone senza dimora (FioPsd), nel suo slogan che promuove il ... agensir.it