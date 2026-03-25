Istat | 10 mila persone invisibili E’ il popolo dei senza dimora in Italia

Secondo i dati pubblicati dall’Istat, in Italia ci sono circa diecimila persone senza dimora che risultano invisibili nei censimenti ufficiali. Questa è la prima volta che viene rilevata una cifra così precisa su questa categoria di persone. Le stime si basano su un’indagine condotta dall’istituto di statistica, che ha raccolto informazioni specifiche su questa realtà.