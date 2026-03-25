Istat | 10 mila persone invisibili E’ il popolo dei senza dimora in Italia

Da tv2000.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati pubblicati dall’Istat, in Italia ci sono circa diecimila persone senza dimora che risultano invisibili nei censimenti ufficiali. Questa è la prima volta che viene rilevata una cifra così precisa su questa categoria di persone. Le stime si basano su un’indagine condotta dall’istituto di statistica, che ha raccolto informazioni specifiche su questa realtà.

Diecimila persone invisibili, ecco il popolo dei senza dimora censito dall’Istat per la prima volta. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

istat 10 mila persone invisibili e8217 il popolo dei senza dimora in italia
© Tv2000.it - Istat: 10 mila persone invisibili. E’ il popolo dei senza dimora in Italia

Articoli correlati

Oltre 10 mila le persone senza dimora, lo studio Istat in 14 città italiane: a Palermo contati 611 clochardNelle strutture di accoglienza notturna le persone di nazionalità straniera sono oltre i due terzi del totale (3.

Leggi anche: Più di 10 mila le persone senza dimora in Italia: Reggio tra le Metrocity con minore presenza

Istat: 10 mila persone invisibili. E' il popolo dei senza dimora in Italia

Video Istat: 10 mila persone invisibili. E' il popolo dei senza dimora in Italia

Una raccolta di contenuti su Istat 10 mila persone invisibili E' il...

Temi più discussi: ISTAT: il mercato del lavoro – IV trimestre 2025; Denatalità, Istat: servono 500 mila nuovi nati all’anno entro il 2033; Partite Iva, stop a 120.000 adempimenti: la fattura elettronica cancella i questionari Istat; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia).

istat 10 mila personeIstat, oltre 10mila persone senza dimora in 14 città metropolitane'A Roma il valore più alto: 2621. A Reggio Calabria la presenza più bassa: 31' ... msn.com

istat 10 mila personeSenza dimora, oltre 10mila invisibili nelle città: Roma guida, Torino tra le più colpiteI dati Istat fotografano una realtà diffusa e in crescita: più della metà accolta in strutture, ma migliaia restano in strada ... giornalelavoce.it

Digita per trovare news e video correlati.