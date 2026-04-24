RSA | rette da 3.000 euro e crisi dei posti letto tra Nord e Sud

Le residenze sanitarie assistenziali in Italia accolgono circa 385.000 pazienti e prevedono rette mensili che possono arrivare fino a 3.000 euro. La distribuzione dei posti letto varia tra Nord e Sud, con il Sud che dispone di circa 3,4 posti letto ogni 1.000 abitanti. In alcune regioni del Sud si riscontrano criticità legate alla disponibilità di spazi e alla gestione delle strutture.

? Cosa sapere RSA italiane gestiscono 385mila pazienti con rette mensili fino a 3.000 euro.. Il Sud conta 3,4 posti letto ogni 1.000 abitanti contro i 10,5 del Nord-Est.. Trentottomila quintomila pazienti assistiti nelle strutture residenziali italiane affrontano un mercato da venti miliardi di euro segnato da costi mensili fino a 3mila euro e una cronica carenza di posti al Sud. Il comparto delle RSA, che coinvolge circa 385mila persone in tutto il territorio nazionale, mostra oggi ferite profonde legate alla gestione economica e alla distribuzione territoriale dei servizi. Secondo i dati Istat, la spesa annua per l’assistenza oscilla tra i 15 e i 20 miliardi di euro, ma la divisione tra le regioni crea un divario sociale enorme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - RSA: rette da 3.000 euro e crisi dei posti letto tra Nord e Sud Notizie correlate Rsa, in Italia 385mila pazienti in strutture assistenziali con rette medie da 1.900 euro mensili. 100mila le famiglie in difficoltà. L'appello di Assoutenti: «Enormi disparità fra Nord e Sud. Più trasparenza, equità e impegno da parte dei Comuni»Lo afferma Assoutenti, che raccogliendo l'appello di Confcommercio Salute per regole condivise del settore, chiede al Governo di intervenire con... San Ginesio: avviata la ricostruzione della Rsa, 7,4 milioni di euro per 39 posti letto e servizi sanitari potenziati.Il cantiere per la ricostruzione e l’adeguamento sismico della Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale) di San Ginesio è stato ufficialmente avviato... Panoramica sull’argomento Si parla di: Rsa troppo costose: rette fino a 3mila euro e al Sud mancano i posti. L’allarme: Posti letto tripli al Nord. Rsa, in Italia 385mila pazienti in strutture assistenziali con rette medie da 1.900 euro mensili. 100mila le famiglie in difficoltà. L'appello di Assoutenti: «Enormi ...In base alla normativa Lea, i costi delle Rsa pubbliche sono per il 50% a carico del Servizio sanitario nazionale e per il 50% a carico dei pazienti o dei loro familiari. Eppure, circa il 30% dei citt ... vanityfair.it Fino a 3mila euro al mese, il 'caro Rsa' strangola le famiglie dei malati di AlzheimerGarantire cure adeguate ad un proprio caro anziano affetto da demenza o Alzheimer, quando non è praticabile un'assistenza a casa, sta diventando impossibile per molte famiglie italiane. (ANSA) ... ansa.it