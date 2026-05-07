Cellatica | degustazioni Lunari
A Cellatica, a partire dal 9 maggio 2026, si terranno le degustazioni Lunari presso il Casa Museo Zani, in concomitanza con la mostra Lunaria di Luca Missoni intitolata I colori della Luna. L’evento propone un’esperienza che combina narrazione, elementi naturali e momenti di degustazione, creando un collegamento tra l’esposizione artistica e il mondo sensoriale del cibo. La manifestazione durerà nel corso di alcune giornate, coinvolgendo i visitatori in questa iniziativa dedicata alla luna.
Degustazioni Lunari In occasione della mostra Lunaria di Luca Missoni. I colori della Luna, Casa Museo Zani propone, dal 9 maggio 2026, un’esperienza che unisce racconto, natura e gusto. Un percorso tra simbologia e proprietà delle piante, in dialogo con le fasi lunari, accompagnato da una.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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