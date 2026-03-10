Cellatica | Lunaria

A Cellatica, nel parco di Casa Museo Zani, è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato alle mostre temporanee. Contestualmente, è stato presentato un progetto espositivo intitolato

L’apertura di un nuovo spazio dedicato alle mostre temporanee all’interno del parco di Casa Museo Zani coincide con l’inaugurazione di un inedito progetto espositivo, una vera e propria installazione site specific dedicata alla Luna: Lunaria di Luca Missoni. I colori della Luna. La nuova sala mostre, dotata di tutte le caratteristiche tecniche più avanzate è avulsa dal percorso permanente di Casa Museo Zani e offre la possibilità di sperimentare nuove proposte espositive, non solo strettamente legate alla cultura barocca, vero e proprio focus stilistico della ricca collezione museale permanente, ma anche in linea con le tendenze più contemporanee, dal taglio più trasversale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

