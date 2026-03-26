Cellatica | La Luna nel cinema

A Cellatica si svolge un ciclo di conferenze gratuito intitolato “Intorno a Lunaria | Luca Missoni. I colori della Luna”, dedicato a esplorare vari aspetti del satellite naturale. L'iniziativa propone incontri focalizzati su temi che spaziano tra arte, scienza e rappresentazioni moderne della Luna, offrendo un approfondimento sugli aspetti culturali e scientifici legati al nostro satellite.

Prosegue il ciclo di conferenze gratuito “Intorno a Lunaria Luca Missoni. I colori della Luna”, dedicato ad approfondire il nostro satellite tra arte, scienza e immaginario contemporaneo. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 16:00 si terrà il secondo appuntamento dal titolo "La Luna nel Cinema", condotto dal prof. Matteo Asti. Un’occasione per esplorare come la Luna sia stata raccontata e reinterpretata dal cinema nel corso del tempo, tra visioni poetiche, narrazioni simboliche e immaginari collettivi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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