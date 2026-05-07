Celik-Juve arriva una clamorosa decisione | cambia tutto

Nella giornata di oggi si è verificato un cambio di direzione nell'operazione di mercato che avrebbe coinvolto un giocatore della Roma e la Juventus. La trattativa, che sembrava ormai quasi conclusa, è stata improvvisamente sospesa, modificando i piani iniziali delle parti coinvolte. La decisione ha avuto ripercussioni sulla programmazione delle due società, lasciando in sospeso la possibilità di sviluppi futuri.

Retromarcia a sorpresa nell’operazione che avrebbe dovuto portare il laterale della Roma a Torino: ecco la situazione. In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro il Lecce, ma intanto resta sotto i riflettori anche il calciomercato. I bianconeri hanno tutta l’intenzione di rinforzarsi la prossima estate con innesti mirati in tutti i ruoli, ma adesso arrivano importanti novità per quel che concerne uno dei tanti obiettivi della Vecchia Signora, ovvero Mehmet Zeki Celik. Sfuma, almeno per ora, il matrimonio tra la Juve e l’ex Lille ma il mercato regala sempre grandi sorprese e non sono escluse novità nel corso delle prossime settimane.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Celik-Juve, arriva una clamorosa decisione: cambia tutto Notizie correlate Bremer, arriva una clamorosa decisione: è ufficialeClamorosa decisione in queste ore su Gleison Bremer: ecco cos’è successo, i tifosi della Juventus non se l’aspettavano. Tonali-Juve, cambia tutto: clamorosa novità poco faAggiornamenti importanti sul futuro del centrocampista della Nazionale italiana: ecco tutti i dettagli. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, Celik verso l’addio: Inter e Juventus fiutano l’occasione a parametro zero; Celik pronto a tornare in campo. Derby Inter-Juve per averlo a zero; Calciomercato Roma – Cambia la situazione Celik: le trattative live; Roma, buona notizia per Gasperini: l'infortunio è meno grave del previsto | Non ci sono lesioni. Celik, in calo l'interesse della JuveAccostato alla Juventus in chiave mercato, Zeki Celik, terzino destro classe 1997 della nazionale turca, in scadenza di contratto con la Roma a fine stagione, non sarebbe più ... tuttojuve.com Matri consiglia Celik alla Juventus: È un’opportunità e…Nel corso della trasmissione 4-2-3-1 in onda su Dazn si è fatto un focus sui giocatori che giocano in Serie A e che a giungo andranno a scadenza di contratto. Tra questi c'è ... tuttojuve.com Zeki Celik vuole restare in Serie A e preferibilmente a Roma. Svanito l'interesse della Juventus, il terzino avrebbe comunicato alla società giallorossa di aver ricevuto una proposta importante da un top club della Turchia: questa mossa sarebbe però soltant - facebook.com facebook Rinnovo #Celik: tra la Juve che si sfila e le strategie per convincere #Friedkin #ASRoma x.com