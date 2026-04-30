Nelle ultime ore si è verificato un cambiamento significativo riguardo al trasferimento del centrocampista della Nazionale italiana. Sono emersi aggiornamenti riguardanti il suo futuro, con dettagli che modificano le precedenti indiscrezioni. La situazione si evolve rapidamente e le nuove informazioni riguardano la possibile destinazione e le condizioni del trasferimento. Restano da chiarire ancora alcuni aspetti, ma le novità sono state rese note nelle ultime ore.

Aggiornamenti importanti sul futuro del centrocampista della Nazionale italiana: ecco tutti i dettagli. Il suo nome è accostato da diverso tempo alla Juventus e Luciano Spalletti farebbe carte false pur di allenarlo in bianconero, ma quasi sicuramente Sandro Tonali non tornerà in Serie A al termine della stagione in corso. Il centrocampista del Newcastle classe 2000, salvo clamorosi ripensamenti, continuerà a giocare in Premier League. Sandro Tonali (Ansa Foto) – calciomercato.it A ribadirlo è in queste ore l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano: “Nonostante le tantissime voci, S andro Tonali non sta assolutamente pianificando di tornare in Italia quest’estate dal momento che è pronto a restare in Premier League.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tonali-Juve, cambia tutto: clamorosa novità poco fa

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