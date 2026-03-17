Bremer arriva una clamorosa decisione | è ufficiale

Nelle ultime ore è stata resa ufficiale una decisione riguardante Gleison Bremer, il difensore della Juventus. La notizia ha sorpreso i tifosi, che non si aspettavano questo esito. La comunicazione ha coinvolto direttamente il calciatore e la società, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui prossimi passi. La decisione è ora definitiva e pubblica.

Clamorosa decisione in queste ore su Gleison Bremer: ecco cos’è successo, i tifosi della Juventus non se l’aspettavano. Se la Juve è tornata a vincere e a non subire gol, gran parte del merito è da attribuire sicuramente a Gleison Bremer, leader indiscusso della retroguardia di Luciano Spalletti. Il centrale bianconero sembra essersi messo definitivamente alle spalle i problemi fisici accusati negli ultimi mesi e anche il suo rendimento è cresciuto in modo evidente. Bremer (Ansa) – Calciomercato.it Lo sa bene il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, che ha convocato Bremer in vista di due test importanti contro la Francia e la Croazia: presente anche Wesley della Roma nella lista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bremer, arriva una clamorosa decisione: è ufficiale Articoli correlati Bremer, clamorosa decisione in casa Juve: tifosi in ansiaNovità inaspettata a pochissime ore dalla sfida tra Parma e Juventus: ecco cosa sta succedendo alla Continassa. Leggi anche: Napoli-Lucca, clamorosa svolta: arriva la decisione sul futuro Contenuti e approfondimenti su Bremer arriva una clamorosa decisione è... Argomenti discussi: Pagelle Juventus: i voti della squadra bianconera dopo la vittoria contro l'Udinese; Probabili formazioni Udinese Juve le scelte di Spalletti per il match del Bluenergy Stadium Le novità su David e Bremer.