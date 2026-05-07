In Sardegna, uno spettacolo teatrale affronta il tema del femminicidio attraverso la storia di tre uomini. La rappresentazione mette in scena le loro esperienze e reazioni di fronte a un problema che ha provocato dolore e discussioni nella società. La pièce si svolge in un contesto che invita alla riflessione sulle conseguenze di comportamenti violenti e sul peso di questa realtà ancora presente nel territorio.

? Cosa scoprirai Come può una notizia sul femminicidio distruggere un'amicizia storica?. Chi sono i tre uomini che affrontano questa verità sul palco?. Perché la commedia usa il riso per parlare di un dramma sociale?. Dove toccherà la tournée questa riflessione tra satira e realtà?.? In Breve Tournée dal 13 al 17 maggio tra Carbonia, Olbia, Macomer, Tempio Pausania e Alghero.. Attori Luca Bizzarri e Antonio Zavatteri interpretano Max e Simon accanto a Enzo Paci.. Trama affronta il rapporto maschile con il femminile tramite tre professionisti di diverse classi.. Enzo Paci riflette sul passaggio tra teatro e cinema citando il ruolo di Paolo Villaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cedac in Sardegna: tre uomini e il peso del femminicidio a teatro

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