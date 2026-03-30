Torino si prepara a tre serate di risate con Casalinghi Disperati, la commedia brillante scritta da Cinzia Berni e Guido Polito e diretta da Nicola Pistoia. Lo spettacolo debutterà al Teatro Gioiello dal 10 al 12 aprile 2026, offrendo al pubblico un racconto ironico e intelligente sulle difficoltà della vita moderna e della convivenza forzata. La trama segue le vicende di tre uomini separati, costretti dal comune a condividere un appartamento. Tra turni per le faccende domestiche, spese quotidiane e rapporti ancora complicati con le ex mogli, i protagonisti cercano di trovare un equilibrio nella loro routine. Il tutto cambia con l’arrivo di Attilio, un vicino appena cacciato di casa, che porta con sé nevrosi e situazioni comiche, mettendo in moto una serie di eventi esilaranti e imprevedibili. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Tre uomini e una convivenza esilarante: arriva al Teatro Gioiello di Torino "Casalinghi Disperati"

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