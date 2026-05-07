Nuovi dettagli sui cecchini di Sarajevo rivelano che sparare a donne incinte avrebbe avuto un costo di 110.000 marchi. Tra le testimonianze raccolte, si parla anche della possibile partecipazione di un membro di una famiglia reale europea a dei safari. Queste dichiarazioni aggiungono elementi alla ricostruzione di un periodo di conflitto durato anni nella capitale. Le autorità continuano le indagini per chiarire i vari ruoli coinvolti.

Tra le testimonianze raccolte, anche quella sulla presunta partecipazione ai safari di “un membro di una famiglia reale europea. Sarebbe arrivato in elicottero, avrebbe soggiornato a Vogosca, e avrebbe voluto sparare ai bambini” Emergono nuovi dettagli nel caso dei cecchini di Sarajevo dopo l.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cecchini di Sarajevo, emersi nuovi dettagli: "Sparare a donne incinte costava 110.000 marchi, coinvolta anche una famiglia reale"

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