Cecchini italiani a Sarajevo l’accusa a un piemontese | Si vantava di sparare alle donne
Un uomo piemontese diventa il centro di un’accusa grave: si sostiene che si vantasse di aver sparato alle donne durante il conflitto di Sarajevo. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, tra i cecchini italiani presenti in Bosnia c’è anche un soggetto proveniente dalla regione Piemonte, che avrebbe raccontato di aver colpito alcune donne. La notizia si basa su testimonianze e fonti di intelligence, che stanno ora verificando le sue dichiarazioni.
C’è un terzo profilo tra i cecchini di Sarajevo. Il Fatto Quotidiano sostiene di averlo individuato in Piemonte. Si tratta di un cacciatore di selvaggina di grossa taglia, che ha dichiarato davanti a più persone di aver ucciso delle donne durante il conflitto nella ex Jugoslavia. Lo ha fatto in alcuni momenti conviviali dopo la caccia. Vantandosi di essere andato a Sarajevo e precisando che tra bambini, uomini e donne il suo “bersaglio preferito” era il genere femminile, definito spesso con frasi cariche di disprezzo. I cecchini italiani a Sarajevo. L’11 novembre 2025 la procura di Milano ha aperto un’inchiesta dopo l’esposto del giornalista Ezio Gavazzeni.🔗 Leggi su Open.online
Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani. Camionista friulano 80enne indagato per omicidio: «Si vantava di aver fatto caccia all'uomo»Un camionista friulano di 80 anni, residente a Pordenone, sarà ascoltato in tribunale a Milano.
Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani. Camionista friulano 80enne indagato per omicidio: «Si vantava di aver fatto la caccia all'uomo»Un camionista friulano di 80 anni, residente a Pordenone, è stato chiamato a Milano per un interrogatorio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cecchini di Sarajevo, 80enne interrogato a Milano: 'Andavo per lavoro'; 'Safari Sarajevo', la procura punta a sentire un testimone: Sparavano a donne, bambini e anziani; Cecchini a Sarajevo, un testimone al Times: Sparavano a donne e bambini, pronto a dire tutto ai pm; Cecchini di Sarajevo, a Milano l’interrogatorio dell’ex camionista friulano.
Cecchini italiani a Sarajevo, l’accusa a un piemontese: «Si vantava di sparare alle donne»C’è un terzo profilo tra i cecchini di Sarajevo. Il Fatto Quotidiano sostiene di averlo individuato in Piemonte. Si tratta di un cacciatore di selvaggina di grossa taglia, che ha dichiarato davanti a ... open.online
'Cecchini a Sarajevo', testimone 'pronto a dire tutto ai pm italiani'Voglio che la verità venga, sono pronto ad alzarmi in piedi e a dire ai magistrati italiani quello che so. (ANSA) ... ansa.it
'Cecchini a Sarajevo', testimone 'pronto a dire tutto ai pm italiani'. Bosniaco al Times: 'Sparavano a donne, bimbi e anziani. Ho ancora gli incubi' #ANSA facebook
'Cecchini a Sarajevo', testimone 'pronto a dire tutto ai pm italiani'. Bosniaco al Times: 'Sparavano a donne, bimbi e anziani. Ho ancora gli incubi' #ANSA x.com