Cecchini italiani a Sarajevo l’accusa a un piemontese | Si vantava di sparare alle donne

Un uomo piemontese diventa il centro di un’accusa grave: si sostiene che si vantasse di aver sparato alle donne durante il conflitto di Sarajevo. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, tra i cecchini italiani presenti in Bosnia c’è anche un soggetto proveniente dalla regione Piemonte, che avrebbe raccontato di aver colpito alcune donne. La notizia si basa su testimonianze e fonti di intelligence, che stanno ora verificando le sue dichiarazioni.