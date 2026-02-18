Cecchini del weekend a Sarajevo spunta un quarto uomo | Preferiva sparare alle donne

Un ex dipendente pubblico del Piemonte, tra i 65 e i 70 anni, sarebbe stato coinvolto nei cosiddetti “Safari dell’orrore” di Sarajevo, secondo quanto riferiscono le indagini. La sua presenza si aggiunge alle prove di un quarto uomo, che avrebbe preferito sparare alle donne durante quei massacranti weekend. Gli investigatori stanno cercando di capire se abbia avuto un ruolo diretto oppure solo una conoscenza di quanto accaduto. La sua identità resta sotto esame, mentre le autorità continuano a raccogliere testimonianze e documenti.

Spunta un nuovo sospettato nel caso dei cosiddetti "Safari dell'orrore" durante la guerra in Jugoslavia: è un uomo tra i 65 e i 70 anni, ex dipendente pubblico, residente in Piemonte, che per il momento non risulta tuttavia indagato. Lo ha identificato la giornalista Marianna Maiorino del Fatto Quotidiano. Secondo quanto ricostruito, si tratta di un appassionato di caccia di selvaggina di grossa taglia. Lui stesso, durante momenti conviviali dopo la caccia, avrebbe raccontato davanti a più persone di essere stato più volte in Bosnia Erzegovina negli anni del conflitto per sparare dalla distanza a civili inermi. La passione per la caccia e le armi, l'odio verso le donne, il sostegno all'estrema destra. Al momento sono gli elementi in comune tra i primi presunti 'cecchini del weekend italiani' che sarebbero coinvolti in quelli che sono stati definiti veri e propri safari umani.