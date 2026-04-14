Ucciso e trovato sulla ciclabile | la pista degli investigatori su arma e movente C' è un sospetto

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’omicidio di un uomo di 29 anni trovato senza vita sulla ciclabile di via Antico Squero, nel quartiere Darsena. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove relative all’arma del delitto e stanno cercando di ricostruire il movente dell’omicidio. Un sospetto è stato identificato, ma le indagini sono ancora in corso.

Proseguono senza sosta le indagini degli investigatori per svelare il mistero attorno all'omicidio del 29enne senegalese Cisse Moussa, trovato morto nella notte fra lunedì e martedì in via Antico Squero, nel cuore del quartiere Darsena. Secondo quanto ricostruito finora dai primi rilievi dei.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Omicidio nella notte: 29enne trovato morto sulla pista ciclabileNotte di sangue a Ravenna, dove in zona Darsena si è verificato un omicidio dai contorni ancora oscuri. Ravenna, trovato cadavere di un 29enne sulla pista ciclabile insieme a un 36enne ferito. Si indaga per omicidioA Ravenna, nei pressi della zona portuale, è stato trovato il corpo senza vita di un 29enne.