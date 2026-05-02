Gli investigatori hanno deciso di riaprire la casa legata al caso di avvelenamento da ricina, un procedimento che coinvolge anche gli esperti della Scientifica provenienti da Roma. Per la prima volta, i tecnici entreranno nell’abitazione per analizzare chat, messaggi e dispositivi delle vittime. Questa operazione fa parte di un’indagine in corso, senza che siano state rese note ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti.

Per la prima volta gli esperti della Scientifica provenienti da Roma faranno il loro ingresso nella casa che custodisce il mistero della ricina. Lunedì mattina alle 10, a Pietracatella, gli esperti della Polizia entreranno nell’abitazione della famiglia Di Vita, sotto sequestro ormai da più di quattro mesi. Da fine dicembre in quelle stanze non è entrato più nessuno salvo un’unica eccezione, nel marzo scorso, quando a Gianni e Alice Di Vita, il papà e la figlia sopravvissuti, fu consentito, accompagnati dagli agenti, di tornare solo per pochi minuti, il tempo necessario per prelevare alcuni vestiti. Stavolta il motivo sarà un altro e strettamente legato all’indagine in corso sulla morte di Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Ielsi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Avvelenamento da ricina, la casa del mistero si riapre: gli investigatori puntano su chat, messaggi e dispositivi delle vittime

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