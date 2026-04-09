Salvini sulla frana in Molise | C’è cauto ottimismo

Oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il leader della Lega ha incontrato il presidente della Regione Molise, insieme ai rappresentanti delle società di gestione delle infrastrutture ferroviarie e autostradali, per discutere della frana che ha interessato il versante adriatico della regione a causa delle recenti condizioni meteorologiche. Durante l'incontro, sono stati condivisi aggiornamenti sulla situazione e si è parlato di un cauto ottimismo riguardo agli interventi in corso.

Oggi al MIT ho incontrato il presidente della Regione Molise Roberti e i vertici di FS, Anas, RFI e Autostrade per l’Italia per fare il punto sulla situazione nel versante adriatico, colpito duramente dal maltempo. Grazie a tecnici, operai e a tutti coloro che stanno dando il massimo sul campo per riportare alla normalità i territori messi in ginocchio. C’è un cauto ottimismo: la frana sembra essersi fermata. Nei prossimi giorni contiamo di riaprire l’A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, e ripristinare la circolazione ferroviaria già da venerdì. Il nostro impegno è massimo per garantire sicurezza, tempi rapidi e risposte concrete. Domani sarò sul posto per verificare personalmente lo stato degli interventi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Salvini sulla frana in Molise: “C’è cauto ottimismo” Genova: +1,6% di occupazione, manifatturiero vola. Cauto ottimismoGenova Rilancia l'Economia: Occupazione in Aumento e Sguardo Cauto al 2026 L'economia del territorio genovese ha mostrato una resilienza inattesa nel... Leggi anche: Ferrovie, la frana in Molise spezza in due l’Italia ma Salvini pensa a Orbán Temi più discussi: Maltempo versante adriatico: il Ministro Salvini incontra soggetti interessati; Frana in Molise, il Presidente Meloni segue gli aggiornamenti con i ministri competenti e la Protezione civile; Frana in Molise, sopralluogo di Salvini. Oggi il governo vara i primi interventi; Ferrovie, la frana in Molise spezza in due l’Italia ma Salvini pensa a Orbán. Riunione con Meloni sulla frana in Molise, verifiche tecniche in corsoLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente la difficile situazione creata dalla frana in Molise che ha interrotto l'Autostrada A14, la Statale 16 e la linea ferroviaria adriatica ... ansa.it Frana in Molise, sopralluogo di Salvini. Oggi il governo vara i primi interventiIl ministro visiterà i luoghi colpiti dalla frana, ma intanto è atteso in Cdm un primo stanziamento per far fronte all’emergenza su ferrovie e strade. Fs: la linea Pescara-Foggia ripartirà venerdì ... msn.com Salvini: con tregua mi aspetto calo prezzi carburanti in prossime ore - facebook.com facebook #Salvini a stampa estera: Deroga a Patto stabilità Ue è il minimo di buonsenso. x.com