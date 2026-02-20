Genova | +1,6% di occupazione manifatturiero vola Cauto ottimismo

A Genova, i dati ufficiali mostrano un aumento dell’occupazione del 1,6%, spinto soprattutto dal settore manifatturiero che cresce a ritmo sostenuto. La ripresa si è evidenziata nel secondo semestre del 2025, anche grazie a nuovi investimenti nelle fabbriche locali. Nonostante le tensioni globali e le recenti modifiche alle leggi negli Stati Uniti, le aziende del territorio mantengono un atteggiamento prudente. La situazione fa sperare in un trend positivo anche per i prossimi mesi.

Genova Rilancia l’Economia: Occupazione in Aumento e Sguardo Cauto al 2026. L’economia del territorio genovese ha mostrato una resilienza inattesa nel secondo semestre del 2025, registrando una crescita nonostante un contesto internazionale segnato da conflitti, incertezze economiche e recenti modifiche normative negli Stati Uniti. I dati diffusi da Confindustria Genova indicano un aumento dell’occupazione e prospettive di stabilizzazione per i primi sei mesi del 2026, sebbene con alcune criticità nei settori dei trasporti e della logistica. Questa tenuta del tessuto imprenditoriale locale rappresenta un segnale positivo per l’economia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Neres, caviglia sinistra: cauto ottimismo dopo gli esami

Leggi anche: Confcommercio:Black friday e Natale spingono consumi,cauto ottimismo per 2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.