Genova | +1,6% di occupazione manifatturiero vola Cauto ottimismo
A Genova, i dati ufficiali mostrano un aumento dell’occupazione del 1,6%, spinto soprattutto dal settore manifatturiero che cresce a ritmo sostenuto. La ripresa si è evidenziata nel secondo semestre del 2025, anche grazie a nuovi investimenti nelle fabbriche locali. Nonostante le tensioni globali e le recenti modifiche alle leggi negli Stati Uniti, le aziende del territorio mantengono un atteggiamento prudente. La situazione fa sperare in un trend positivo anche per i prossimi mesi.
Genova Rilancia l’Economia: Occupazione in Aumento e Sguardo Cauto al 2026. L’economia del territorio genovese ha mostrato una resilienza inattesa nel secondo semestre del 2025, registrando una crescita nonostante un contesto internazionale segnato da conflitti, incertezze economiche e recenti modifiche normative negli Stati Uniti. I dati diffusi da Confindustria Genova indicano un aumento dell’occupazione e prospettive di stabilizzazione per i primi sei mesi del 2026, sebbene con alcune criticità nei settori dei trasporti e della logistica. Questa tenuta del tessuto imprenditoriale locale rappresenta un segnale positivo per l’economia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Aperte le iscrizioni per il Salone Nautico Internazionale di Genova 2026 (1-6 ottobre) - Saily; Salone Internazionale di Genova dall'1 al 6 ottobre, al via le iscrizioni: la nautica in vetrina; Salone Nautico di Genova 2026: aperte le iscrizioni: la kermesse dall’1 al 6 ottobre; Salone nautico di Genova, aperte le iscrizioni per l’edizione 2026.
Salone Nautico Genova, aperte le iscrizioni per la 66 esima edizione: si svolgerà dall’1 al 6 ottobre 2026Un ritorno alla data tradizionale dopo la parentesi degli ultimi anni che lo vedevano a settembre, tra Cannes e Monaco ... ilsecoloxix.it
Salone Internazionale di Genova dall’1 al 6 ottobre, al via le iscrizioni: la nautica in vetrinaIl presidente di Confindustria Nautica, Formenti: «Il nostro Salone è posizionato tra i primi tre del ranking mondiale per rilevanza industriale e posizionamento internazionale ed è l’espressione di u ... corriere.it
EX ILVA, SINDACATI A CONFINDUSTRIA: “SU GENOVA E NOVI LA PRIORITÀ RESTA LA TUTELA DELL’OCCUPAZIONE” La replica di Fiom, Fim e Uil - facebook.com facebook
: 18 febbraio a Genova e 6 marzo a Imperia : 26 febbraio a La Spezia e 2 marzo a Savona Un investimento sulle competenze, sull’innovazione e sull’occupazione di domani, sostenuto dalle risorse del x.com