Nel corso di un intervento, un rappresentante di Cassa Depositi e Prestiti ha confermato il ruolo dell’istituzione come investitore istituzionale di lungo periodo. Il 2025 ha segnato per Cdp un anno simbolico, poiché ha festeggiato i 175 anni dalla sua fondazione e i 150 anni dei libretti postali. Questi eventi sono stati annunciati in un contesto di celebrazioni e ricorrenze ufficiali.

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Il 2025 è stato un anno simbolico per Cdp che ha celebrato il 175° anniversario della propria istituzione oltre che i 150 anni dei libretti postali. Da allora, e anche nell'anno appena trascorso, il Gruppo Cdp ha continuato a svolgere per il Paese il proprio ruolo di Banca di sviluppo, in un contesto globale complesso, segnato da una profonda trasformazione dell'economia internazionale caratterizzata da un forte dinamismo tecnologico, da una crescente frammentazione geopolitica e da una rilevante volatilità dei mercati”, dichiara il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini. “Lavorando, sulla base di un nuovo Piano Strategico, con responsabilità e visione, Cdp ha confermato il proprio ruolo come investitore istituzionale di lungo periodo -ha ggiunto Gorno Tempini-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cdp, Gorno Tempini: "Confermato il proprio ruolo come investitore istituzionale di lungo periodo"

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(3/4) All’inaugurazione sono intervenuti il Presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini, Presidente e Direttore del MAUTO Benedetto Camerana e Lorenza Bravetta, il Presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi, il Chief Industrial Officer di @Ferrari Davi x.com