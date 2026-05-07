Cavriglia rinnova l’appuntamento con il Simposio Pietra sublime con una quinta edizione dal taglio rinnovato

A Cavriglia si svolge la quinta edizione del Simposio “Pietra sublime”, evento che si rinnova ogni anno con nuove iniziative e esposizioni. La manifestazione si tiene nel comune toscano e coinvolge artisti e professionisti del settore, offrendo un’occasione di confronto e scoperta legata al tema della pietra e delle sue applicazioni. La data dell’evento è fissata per il 7 maggio 2026.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Cavriglia rinnova l’appuntamento con il Simposio “Pietra sublime ” con una quinta edizione dal taglio rinnovato. Un format consolidato che si rinnova nel progetto mantenendo gli obiettivi originari. Sabato 16 maggio alle ore 18:30 presso l’area polivalente di Bellosguardo, si svolgerà la cerimonia di apertura ufficiale della quinta edizione del Simposio Internazionale di Scultura “Pietra Sublime”, quest’anno dedicata alla realizzazione di un bassorilievo composto dalle opere di 6 artisti diretti dal maestro Vighen Avetis il quale, oltre a realizzare il progetto, scolpirà egli stesso. I 6 artisti, provenienti non solo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavriglia rinnova l’appuntamento con il Simposio “Pietra sublime” con una quinta edizione dal taglio rinnovato Notizie correlate Una corsa per la memoria: la 52esima edizione della "Camineda Straca" rinnova l'appuntamento con la LiberazioneTorna anche quest’anno la tradizione della “Camineda Straca”, storica manifestazione podistica il cui nome in dialetto romagnolo significa... "Pasquetta Brindisina”: quinta edizione da record, nuovo appuntamento il 25 aprileBRINDISI - Una marea di entusiasmo, colori ed energia ha travolto il Parco del Cillarese di Brindisi (Parco XIX Maggio 2012), trasformando il cuore... Approfondimenti e contenuti Cavriglia rinnova l’appuntamento con il Simposio Pietra sublime con una quinta edizione dal taglio rinnovatoSabato 16 maggio alle ore 18:30 presso l’area polivalente di Bellosguardo, si svolgerà la cerimonia di apertura ufficiale della quinta edizione ... lanazione.it Cavriglia, torna il Simposio di Scultura: inaugurazione il 16 maggio a BellosguardoA Cavriglia torna uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio: il Simposio Internazionale di Scultura, che dal 14 al 31 maggio 2026 animerà i Circuiti di Bellosguardo con artisti, opere ... valdarnopost.it