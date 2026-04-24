Una corsa per la memoria | la 52esima edizione della Camineda Straca rinnova l' appuntamento con la Liberazione

Torna anche quest’anno la tradizione della “Camineda Straca”, storica manifestazione podistica il cui nome in dialetto romagnolo significa letteralmente “la camminata stanca” nata negli anni Settanta nel quartiere di Viserba Monte, a Rimini. Le prime edizioni, che si collocano intorno alla metà.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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