Pasquetta Brindisina | quinta edizione da record nuovo appuntamento il 25 aprile

La “Pasquetta Brindisina” ha raggiunto la sua quinta edizione, attirando un grande numero di partecipanti nel Parco del Cillarese, anche chiamato Parco XIX Maggio 2012. L’evento ha coinvolto numerosi cittadini che hanno deciso di trascorrere la giornata all’aperto, tra attività, musica e momenti di socializzazione. La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle tradizioni locali e ha registrato un’affluenza superiore alle edizioni precedenti. Il prossimo appuntamento è previsto per il 25 aprile.

BRINDISI - Una marea di entusiasmo, colori ed energia ha travolto il Parco del Cillarese di Brindisi (Parco XIX Maggio 2012), trasformando il cuore verde della città in un autentico epicentro di festa, partecipazione e condivisione. La quinta edizione de “La Pasquetta Brindisina” si è chiusa con numeri da record confermandosi, senza tema di smentita, come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della Puglia.Sin dalle prime ore del mattino, dopo il taglio del nastro condotto dal giornalista brindisino Nico Lorusso alla presenza dell’organizzatore maestro Carmine Iaia, e delle rappresentanze istituzionali dell’assessore alle Attività... 🔗 Leggi su Brindisireport.it PestMed Expo 2026, edizione da record: +25% espositori e 9.000 visitatori per l’hub internazionale del pest managementSi chiude con risultati estremamente positivi l’ultima edizione di PestMed EXPO, il primo salone internazionale della disinfestazione e sanificazione... Prende il via la terza edizione di Benevento in Salute: primo appuntamento il 25 gennaioPrevenzione, informazione e supporto psicologico: al via la terza edizione dell’iniziativa comunale dedicata alla salute e alle fragilità Benevento,... Temi più discussi: Pasquetta brindisina, al via la quinta edizione tra sport, musica e festa al Cillarese; Brindisi, V edizione della Pasquetta brindisina al Parco Cillarese; Da Pasquetta al 3 maggio: sport, divertimento e sapori al parco Cillarese; Il polmone verde respira già aria d'estate: i brindisini si godono la Pasquetta. Pasquetta: a Cristo Redentore, quella brindisina, quella d’autore a Corigliano d’Otranto Alcune iniziative oggiDopo Pasquetta, all’Art&Lab Lu Mbroia si celebreranno anche la Festa della Liberazione con Dario Muci e Mino De Santis (25 aprile) e la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori con Giulio Bianco , ... noinotizie.it Da Pasquetta al 3 maggio: sport, divertimento e sapori al parco CillaresePresentata ufficialmente la quinta edizione de La Pasquetta brindisina, l’ormai immancabile appuntamento ideato e organizzato dal maestro Carmine Iaia in tandem con le associazioni di Uniti Per Lo ... brindisireport.it BRINDISI - Successo per la quinta edizione della "Pasquetta Brindisina" tra musica, sport e street food: “Un evento che unisce tutta la Puglia” - facebook.com facebook