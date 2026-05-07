Cava scultura rubata più di 40 anni fa restituita alla chiesa
Una scultura rubata nel novembre del 1984 sarà restituita oggi alle 19 alla chiesa di appartenenza. La restituzione avviene in seguito a un decreto di dissequestro emesso dalla Procura di Torre Annunziata e sarà eseguita dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli. La vicenda riguarda un furto avvenuto oltre quarant’anni fa, e l’opera sarà riconsegnata alle autorità ecclesiastiche.
Era stata trafugata il 15 novembre del 1984: ad oltre quarant'anni di distanza, questo pomeriggio alle 19, in esecuzione di un decreto di dissequestro emesso dalla Procura di Torre Annunziata, sarà restituita dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli alla chiesa del.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
La carrozzina rubata a Valeria e poi ritrovata. La foto raggiante con gli agenti che gliel’hanno restituita: “Un sorriso vale più di mille parole...”Milano, 24 aprile 2026 – L’emozione di vedersi restituita la carrozzina, la riconoscenza alla polizia di Stato che ha attivamente partecipato alle...
Opera d'arte rubata a Monselice 49 anni fa, rinvenuta nella bergamascaI carabinieri del nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, in collaborazione con i colleghi del nucleo di Monza e con il...
Aggiornamenti e dibattiti
Cava de' Tirreni, scultura rubata più di 40 anni fa restituita alla chiesaEra stata trafugata il 15 novembre del 1984: ad oltre quarant'anni di distanza, questo pomeriggio alle 19, in esecuzione di un decreto di dissequestro emesso dalla Procura della Repubblica ... ilmattino.it
Scultura rubata 40 anni fa torna nella sua chiesa: l'incredibile viaggio fino a Usa e GermaniaOggi, alla chiesa del Santissimo Salvatore di Cava de' Tirreni, la restituzione. L'opera, una scultura lignea policroma del Settecento con due teste di cherubini, era stata trafugata nel 1984. Decisiv ... napolitoday.it