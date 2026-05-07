Cava scultura rubata più di 40 anni fa restituita alla chiesa

Una scultura rubata nel novembre del 1984 sarà restituita oggi alle 19 alla chiesa di appartenenza. La restituzione avviene in seguito a un decreto di dissequestro emesso dalla Procura di Torre Annunziata e sarà eseguita dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli. La vicenda riguarda un furto avvenuto oltre quarant’anni fa, e l’opera sarà riconsegnata alle autorità ecclesiastiche.