A Milano, una carrozzina rubata a una ragazza è stata ritrovata e restituita dagli agenti di polizia. La giovane ha scattato una foto sorridente insieme agli agenti che le hanno consegnato di nuovo il mezzo. La scena è diventata virale sui social network, con commenti di sostegno e apprezzamento per l’intervento delle forze dell’ordine. La restituzione ha suscitato emozioni tra chi ha assistito all’episodio.

Milano, 24 aprile 2026 – L’emozione di vedersi restituita la carrozzina, la riconoscenza alla polizia di Stato che ha attivamente partecipato alle ricerche subito scattate nel momento in cui Valeria Scommegna, giovane insegnante di Filosofia in una scuola superiore milanese, aveva lanciato lo scorso 17 aprile un appello sui suoi profili social denunciandone il furto, e chiedendo aiuto a chi potesse offrirglielo affinché venisse ritrovata. All’indomani della restituzione della carrozzina, una foto diventa l’occasione per ringraziare chi si è impegnato ad aiutarla. A pubblicarla è la polizia di Stato sul suo profilo ufficiale Instagram. “Un sorriso vale più di mille parole" .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La carrozzina rubata a Valeria e poi ritrovata. La foto raggiante con gli agenti che gliel’hanno restituita: “Un sorriso vale più di mille parole...”

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