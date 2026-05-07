L'Arsenal si prepara ad affrontare il Paris Saint-Germain, una squadra al massimo della forma, in una partita in cui il team inglese potrebbe dover adottare una strategia difensiva molto compatta. Secondo alcuni analisti, per avere chance di vittoria, la squadra potrebbe optare per un sistema di gioco basato sul catenaccio e un risultato minimo, come un 1-0. La sfida si presenta complessa, e le scelte tattiche saranno decisive per l'esito.

Caro Arsenal, ora sono problemi tuoi. Come si batte questo Psg? Quel mostro al completo, in forma primaverile, carico a pallettoni, fresco e pronto per vincere di nuovo la Champions? Barney Ronay sul Guardian guarda i prossimi avversari della pretendente inglese e sorride – traspare dalla sua scrittura: a occhio questo Psg non si batte. Perché “era destinato a diventare una macchina da vittoria. Un club che ha saputo manipolare il proprio campionato, che per anni ha goffamente distorto il mercato dei trasferimenti europeo, per poi decidere di concentrarsi esclusivamente sulla vittoria, con risorse illimitate, zero problemi finanziari e la capacità di importare e far crescere i migliori talenti al mondo, sia in termini di giocatori che di allenatori”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Catenaccio e 1-0, solo così l’Arsenal può battere il Psg: per il Guardian il “bel calcio è quello brutto”

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