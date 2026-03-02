Anche le vittorie sporche e le risse in area sono bel gioco il calcio è sempre stato così | doloroso Guardian

Il calcio continua a essere un sport imprevedibile e spesso durissimo, dove anche le vittorie più sporche e le risse in area sono considerate parte del gioco. Recentemente si è notato che segnare durante una rissa su calcio d’angolo sembra essere diventato quasi l’unico metodo efficace, evidenziando come la partita si svolga spesso in un contesto di intensità e aggressività.

"Il calcio dovrebbe davvero essere divertente, leggero e di intrattenimento? Ovviamente no. Che ci piaccia o no, la corsa al titolo dell'Arsenal è diventata uno spettacolo assolutamente irresistibile"