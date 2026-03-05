Molti commentatori sportivi si lamentano del calcio attuale, definendolo noioso e privo di emozioni, mentre nelle trasmissioni televisive e nei podcast, uomini stanchi si lamentano del gioco senza apprezzarlo, nonostante ricevano ingenti compensi per analizzarlo. Le critiche si concentrano su un calcio che sembra riflettere un panorama più ampio di insoddisfazione e stanchezza. La discussione si svolge tra chi osserva e chi commenta senza apparenti entusiasmo.

"Una noia terribile aleggia sulla terra. Negli studi televisivi e nelle poltrone dei podcast, uomini stanchi brontolano maledettamente con le lingue biforcute nei microfoni di marca: sepolti da un gioco che disprezzano e che tuttavia sono pagati così generosamente per analizzare. Là fuori, nel selvaggio aldilà digitale, la malattia cova ancora più profonda. Il calcio è finito, scrivono in una piccola casella bianca. Questo non è il calcio che una volta amavo, clicca su Invia. Il bel gioco è rotto, implora il Telegraph. Pensano che sia tutto finito, e forse lo è sempre stato". Comincia così l'analisi di Jonathan Liew sulla enorme macrostoria che avvolge la narrazione del calcio inglese di questi tempi: il fatto che ormai la saturazione tattica abbia rovinato tutto.

Ci lamentiamo del calcio "brutto" perché ormai è uno specchio di tutto il resto (Guardian)

