Catanzaro travolge Firenze | gli Aquilotti volano agli spareggi

Nella partita di calcio, la squadra di Catanzaro ha ottenuto una vittoria convincente contro Firenze, conquistando così l’accesso agli spareggi. La formazione di Sabbatino ha dominato sul campo, portando a termine una rimonta significativa. Sono stati alcuni giocatori a contribuire in modo determinante alla rimonta, segnando i gol e mantenendo alta la pressione sulla squadra avversaria. La partita si è conclusa con il risultato che permette agli Aquilotti di avanzare alla fase successiva.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il collettivo di Sabbatino a travolgere Firenze?. Chi sono i giocatori che hanno guidato la rimonta giallorossa?. Perché la vittoria richiede sforzi economici extra per il Sud?. Dove si giocheranno gli spareggi decisivi dopo questo successo?.? In Breve Dozic segna 20 punti, Idone 14, Giglio 12, Greco 10 e Basile 10.. Masini realizza 32 punti per la squadra di Firenze.. Il presidente Bianchi punta sulla rete tra le società giovanili calabresi.. Prossima sfida decisiva per gli spareggi nazionali a Pisa.. La Basket Academy Catanzaro batte Firenze per 90-74 al Pala Pulerà, conquistando così un posto negli spareggi nazionali dopo una prestazione dominante dei ragazzi della U19E.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro travolge Firenze: gli Aquilotti volano agli spareggi Notizie correlate Catanzaro-Spezia 4-2: difesa horror e gli aquilotti vedono la CCatanzaro, 25 aprile 2026 – Dopo cinque giornate e quattro pareggi consecutivi il Catanzaro torna a vincere. Baseball: l’Italia fa un’impresa battendo 8-6 gli Stati Uniti, che ora devono tifare gli Azzurri per non finire agli spareggiSuccesso storico per l’Italia, che batte 8-6 gli Stati Uniti nel World Baseball Classic.