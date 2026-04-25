Il Catanzaro ha battuto lo Spezia con un punteggio di 4-2, segnando una vittoria che interrompe una serie di quattro pareggi consecutivi e cinque partite senza vittoria. La partita si è svolta il 25 aprile 2026 e ha visto una prestazione difensiva molto criticata, con diversi errori che hanno permesso agli avversari di segnare due reti. La squadra avversaria, lo Spezia, vede ridursi le possibilità di raggiungere la promozione diretta.

Catanzaro, 25 aprile 2026 – Dopo cinque giornate e quattro pareggi consecutivi il Catanzaro torna a vincere. proprio contro uno Spezia ormai praticamente disperato. Ultimi e con 33 punti, con due giornate da giocare (uno contro la capolista Venezia), questo è il futuro prossimo dei bianchi. Una sonora sconfitta al Ceravolo, che compromette quasi del tutto la permanenza dello Spezia nella serie cadetta. A decidere il lunch match le reti di Petriccione e Fellipe Jack e la doppietta di Pittarello. Non bastano ai ragazzi di Luca D'Angelo le reti di Valoti e Lapadula. Dopo una prima fase di studio, il primo squillo è dello Spezia al 5' con Valoti a tentare da fuori area, ma il pallone finisce alto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Catanzaro-Spezia 4-2: difesa horror e gli aquilotti vedono la C

Notizie correlate

Spezia-Reggiana 0-1: gli aquilotti sprecano, gli emiliani segnanoLa Spezia, 28 febbraio 2026 – Finisce male al Picco per lo Spezia che cede nello scontro salvezza alla Reggiana, dominando totalmente nel numero di...

Modena-Spezia 3-0: è il De Luca-show e gli aquilotti vanno k.o.Modena, 13 marzo 2026 – Capitola al Braglia lo Spezia di Donadoni nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B, non facendo seguito a quanto di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Catanzaro - Spezia in Diretta Streaming | DAZN IT; Catanzaro - Spezia; Bandinelli c’è, Iemmello non recupera: le probabili formazioni di Catanzaro - Spezia; Catanzaro-Spezia, il ‘derby’ di Sassarini: ‘In giallorosso l’avventura più bella’.

Catanzaro-Spezia 4-2: difesa horror e gli aquilotti vedono la CCatanzaro, 25 aprile 2026 – Dopo cinque giornate e quattro pareggi consecutivi il Catanzaro torna a vincere... proprio contro uno Spezia ormai praticamente disperato. Ultimi e con 33 punti, con due ... lanazione.it

Il Catanzaro torna alla vittoria, poker allo Spezia dopo 4 pari: il 5° posto è matematico, un risultato eccezionale per il terzo anno di filaDopo quattro pari di fila, il Catanzaro centra la vittoria, tornando al successo per 4-2 contro lo Spezia nell’anticipo del sabato della 36ª e terzultima giornata di Serie B. La squadra di Aquilani, q ... strettoweb.com

Catanzaro-Spezia 4-2 VAMOSSSSSSSSSS - facebook.com facebook

L’ora della verità, ma senza Bandinelli. Lo Spezia a Catanzaro confermando l’attacco anti-Sudtirol e rilanciando Nagy x.com