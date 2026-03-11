L’Italia ha ottenuto una vittoria storica nel World Baseball Classic battendo gli Stati Uniti 8-6. È la prima volta che gli Azzurri riescono a sconfiggere gli americani in questa competizione. Ora gli Stati Uniti devono sperare in altri risultati per evitare gli spareggi. La partita si è conclusa con un punteggio che ha sorpreso molti appassionati di baseball.

Successo storico per l’Italia, che batte 8-6 gli Stati Uniti nel World Baseball Classic. Mai gli Azzurri erano riusciti a battere gli americani. Athletic scrive: Il Team Usa, il più celebrato nella storia del baseball, avrà bisogno di un aiuto per superare la fase a gironi del World Baseball Classic. Una sorprendente sconfitta per 8-6 contro il Team Italy a Houston ha lasciato gli americani a rischio spareggio per avanzare nel torneo. Il Team Italy è ora 3-0 nella Pool B e affronterà il Team Mexico nella partita finale di oggi. Se l’Italia vince, sarà la testa di serie numero 1 della Pool B e il Team Usa secondo classificato; se gli Azzurri dovessero perdere, tutte e tre le squadre chiuderanno sul 3-1 e si vedrà chi ha subito minori punti negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Baseball: l'Italia fa un'impresa battendo 8-6 gli Stati Uniti, che ora devono tifare gli Azzurri per non finire agli spareggi

Baseball, l'Italia supera anche la Gran Bretagna: secondo successo al Classic. Ora gli Stati Uniti
Houston, 7 marzo 2026 - Seconda partita e secondo successo per l'Italia al World Baseball Classic, che batte la Gran Bretagna 7-4 dando seguito alla...

Come è stato possibile che l'Italia del baseball abbia vinto contro gli Stati Uniti ai Mondiali
A Houston l'Italia batte 8-6 gli USA regalandosi una vittoria storica al World Baseball Classic 2026 e piegando una squadra piena di stelle MLB.

L'America siamo noi! L'Italia del baseball fa la storia e batte gli Usa a casa loro
Gli azzurri, quasi tutti italoamericani ma talmente paisà da portarsi la macchinetta del caffé in panchina, ammutoliscono le stelle della Mlb a Houston nel World Baseball Classic

L'Italia fa la storia! Battuti gli Stati Uniti nel baseball
Incredibile risultato a Houston: gli azzurri sconfiggono 8-6 gli USA andando anche in vantaggio di 8 punti. La gara con il Messico sarà decisiva

La nazionale di Cervelli trionfa 8-6 contro gli Stati Uniti al completo con le star MLB: un'impresa storica

