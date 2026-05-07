A Catania sono stati stanziati 460 mila euro per installare linee tagliafuoco in alcune zone della città. I quartieri che riceveranno questa protezione sono stati individuati e sono oggetto di interventi specifici. Verranno rimosse le piante che rappresentano un rischio per le abitazioni vicine, con l’obiettivo di ridurre la possibilità di incendi e migliorare la sicurezza delle aree interessate.

? Cosa scoprirai Quali quartieri di Catania saranno i primi a ricevere la protezione?. Come verranno eliminate le piante più pericolose per le abitazioni?. Perché le scuole sono diventate la priorità assoluta del piano?. Chi gestirà la rimozione della biomassa accumulata nelle zone critiche?.? In Breve Interventi su 205.000 metri quadrati nei quartieri Librino, San Giovanni Galermo e Monte Po.. Salvatore Malfitana e Lara Riguccio coordinano le operazioni di rimozione specie infiammabili.. Fasce parafuoco larghe dieci metri proteggeranno aree scolastiche e depositi di gas propano.. L'assessore Giovanni Petralia punta sulla prevenzione anticipata per evitare danni alle abitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, scatta la difesa: 460mila euro per le linee tagliafuoco

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