Non autosufficienza e demenza | Rimini investe 460mila euro per anziani disabili e caregiver

Il Distretto socio-sanitario di Rimini ha stanziato 460 mila euro per sostenere anziani, disabili e caregiver. Il finanziamento mira a offrire servizi e assistenza diversificata, con l’obiettivo di migliorare l’autonomia delle persone non autosufficienti e di supportare le famiglie coinvolte. L’iniziativa riguarda interventi specifici rivolti a soggetti con demenza e deterioramento cognitivo.

Il Distretto socio-sanitario di Rimini rafforza il proprio impegno a favore delle persone non autosufficienti e affette da demenza e deterioramento cognitivo e delle loro famiglie promuovendo diverse forme differenziate di supporto con l’obiettivo comune di favorire l’autonomia personale, promuovere l’inclusione sociale, contrastare l’isolamento e sostenere la permanenza delle persone nel proprio ambiente domestico. Un impegno che è il frutto di una scelta precisa e prioritaria in ambito socio-sanitario: aumentare quantità e qualità dei servizi territoriali a favore dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie. Ogni anno vengono approvati... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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