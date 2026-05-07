Domenica 10 maggio a Catania si terrà una corsa solidale che coinvolgerà diverse strade della città. Durante l’evento, alcune vie saranno completamente chiuse al traffico a partire dalla prima mattina. È previsto un punto dedicato ai soccorsi medici lungo il percorso della corsa, per garantire assistenza immediata in caso di necessità. La manifestazione vedrà partecipanti di varie età e si svolgerà su un circuito cittadino.

? Cosa scoprirai Quali strade saranno completamente interdette al traffico la domenica mattina?. Dove si troverà l'area dedicata ai soccorsi medici durante la gara?. In quali vie scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta?. Come cambieranno i percorsi abituali tra via Etnea e piazza Duomo?.? In Breve Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 00:00 alle 14:00 di domenica 10 maggio.. Posto medico avanzato e mezzi sanitari stazioneranno in piazza Grenoble durante la gara.. Percorso tra via Etnea e piazza Duomo con blocchi stradali dalle ore 8:30.. Diciottesima edizione della manifestazione solidale a sostegno del progetto Proteggiamo l’Infanzia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, domenica 10 maggio: blocchi stradali per la corsa solidale

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