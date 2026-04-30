Il primo maggio a Torino sarà caratterizzato da blocchi stradali e deviazioni nella circolazione, con cortei che coinvolgeranno corso Cairoli e piazza Castello. Le autorità hanno predisposto disagi per alcune linee di bus, tra cui le numerazioni 13, 15, 16, 18, 30, 33, 55, 56, 61, 68 e 70, che subiranno variazioni nel percorso. La giornata vedrà quindi modifiche alla viabilità e ai trasporti pubblici in diverse zone della città.

? Cosa sapere Corteo del 1° maggio a Torino tra corso Cairoli e piazza Castello.. Blocchi stradali e deviazioni per le linee 13, 15, 16, 18, 30, 33, 55, 56, 61, 68, 70.. Il 1° maggio la mobilità torinese subirà forti restrizioni tra deviazioni dei mezzi pubblici e chiusure stradali in centro, con il corteo che percorrerà l’asse tra corso Cairoli e piazza Castello. La giornata festiva richiederà una pianificazione attenta per tutti i cittadini, data la riduzione drastica dei servizi di autobus e tram e le limitazioni ai parcheggi nelle zone più centrali della città. Blocchi stradali e deviazioni per il corteo del Primo Maggio. La manifestazione prevista per la mattinata del 1° maggio impatterà direttamente sul flusso del traffico lungo un percorso ben preciso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino si ferma il 1° maggio: blocchi stradali e bus in tilt

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